الحكومة الايرانية: نمر بظروف صعبة ومعقدة ولا جديد عن حالة الرئيس

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهورمي اليوم الاحد، أنه لا يوجد أي أخبار جديدة حتى الآن بشأن سقوط الطائرة التي تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وقال جهورمي "إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة؛ ومن حق الناس ووسائل الإعلام أن يكونوا على علم بآخر الأخبار حول حادث مروحية الرئيس.

واضاف "لكن بحسب إحداثيات موقع الحادث والأحوال الجوية لا يوجد أي خبر جديد حتى الآن".

وتابع أن "في هذه اللحظات، الصبر والصلاة والثقة في مجموعات الإغاثة هي الطريق للمضي قدمًا".