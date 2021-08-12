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الحكومة الافغانية تعرض على طالبان العودة الى السلطة مقابل وقف القتال

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-12T12:57:05+0000
الحكومة الافغانية تعرض على طالبان العودة الى السلطة مقابل وقف القتال

شفق نيوز/ كشف مصدر في فريق مفاوضي الحكومة الافغانية، يوم الخميس، ان الفريق عرض حركة طالبان خلال المفاوضات الجارية في قطر بين الجانبين، تقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن المصدر قوله "نعم، قدّمت الحكومة الافغانية عرضاً عبر الوسيط القطري. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد".

وشنّت طالبان هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل ايار/ مايو الماضي، مستغلةً بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية اب/ أغسطس الجاري.

وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً من معاقلها التقليدية في الجنوب.

واليوم الخميس اقتربت حركة طالبان أكثر فأكثر من العاصمة كابول بعدما سيطرت على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على بعد 150 كلم في جنوب غربي كابل، في أعقاب اجتياحها معظم النصف الشمالي من البلاد.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم.

وتقدّمت طالبان بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على عشرة من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائماً تتصدى للحركة في الماضي.

وتعقد الحكومة وحركة طالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية. لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة.

وتنتشر القوات الأجنبية في أفغانستان منذ نحو 20 عاماً، بعد دخول الولايات المتحدة للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. لكن هذه القوات بدأت الانسحاب في الأشهر الأخيرة.

وتسود مخاوف من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القوات الأفغانية، لاسيما في غياب المؤازرة الجوية لعملياتها الميدانية.

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