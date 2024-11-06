الحكم بإعدام 4 ‎إيرانيين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت محكمة إيرانية، يوم الأربعاء، صدور حكم ابتدائي بإعدام 4 متهمين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وذكرت العلاقات العامة لمحكمة العدل في أذربيجان الغربية، في بيان لها أنه "في قضيتين منفصلتين، تم اتهام 4 أشخاص بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني والتعاون مع جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد".

‎وأضافت: "جرت ملاحقتهم بالتعاون مع الجهات الأمنية والاستخباراتية، وتم النظر في قضاياهم من قبل النيابة العامة ومحكمة الثورة في مركز المحافظة. وبعد إصدار لوائح الاتهام، أُحيلت القضايا إلى محكمة الثورة في أروميه".

‎وتابعت: "حكمت شعبتان من محكمة الثورة بعد النظر في القضيتين بإصدار حكم ابتدائي بالإعدام على 3 من المتهمين في إحدى القضايا، وعلى متهم واحد في القضية الأخرى".

‎وأشارت إلى أن 3 من هؤلاء المتهمين كانوا تحت إشراف ودعم جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" في نقل معدات لعملية اغتيال الشهيد فخري زاده إلى داخل البلاد، والمساعدة في إيصالها إلى موقع الاغتيال، كجزء من إحدى عملياتهم التخريبية.