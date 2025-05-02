"الحصبة" تجتاح الولايات المتحدة والإصابات تقترب من الـ900 حالة

شفق نيوز/ تواجه الولايات المتحدة تصاعداً حاداً في حالات الإصابة بمرض الحصبة، حيث اقترب عدد المصابين من 900 شخص منذ بداية العام، بحسب ما أوردته المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتشير البيانات إلى تسجيل 884 إصابة مؤكدة حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد المسجل في العام 2024 بالكامل.

واحتلت ولاية تكساس المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، إذ رُصد فيها وحدها أكثر من 640 حالة، معظمها في الجزء الغربي من الولاية الذي يشهد تفشياً مستمراً للفيروس منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأسفر المرض عن وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان في سن الدراسة الابتدائية، وشخص بالغ في ولاية نيو مكسيكو، وجميعهم لم يكونوا قد تلقوا لقاح الحصبة.

وتشهد 11 ولاية أميركية على الأقل موجات تفشٍ نشطة للفيروس، من بينها إنديانا، ميشيغان، مونتانا، وأوكلاهوما، ما دفع السلطات الصحية إلى التحذير من أن استمرار انخفاض معدلات التطعيم قد يؤدي إلى بقاء الفيروس منتشراً على مدار العام.

الحصبة، وهي مرض فيروسي شديد العدوى، يُصيب الجهاز التنفسي أولاً، ثم ينتشر إلى أنحاء الجسم، ويتسبب بأعراض تشمل الحمى، السعال، سيلان الأنف، احمرار العينين، وطفحاً جلدياً واسع النطاق، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو تورم الدماغ أو الوفاة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت القضاء على الحصبة محلياً في عام 2000، إلا أن الحالات الجديدة عادة ما تنتقل من الخارج، وتجد بيئة خصبة للانتشار في مجتمعات تعاني من ضعف مستويات التطعيم. وتشير مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن انخفاض معدلات تلقي لقاح "MMR" (الخاص بالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) بعد الجائحة، إلى جانب تزايد الإعفاءات الدينية والشخصية، أسهما في عودة المرض للواجهة.