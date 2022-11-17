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الحزب الجمهوري يستعيد السيطرة على الكونغرس وبايدن يهنئ 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-17T05:39:27+0000
الحزب الجمهوري يستعيد السيطرة على الكونغرس وبايدن يهنئ 

شفق نيوز/ أظهرت توقعات شبكات إعلامية أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال الانتخابات النصفية.

وفي بيان له، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي متعهدا بالعمل مع "أي شخص - جمهوري أو ديمقراطي - على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج للشعب الأميركي."

وأضاف البيان: "أظهرت انتخابات الأسبوع الماضي قوة ومرونة الديمقراطية الأميركية. كان هناك رفض قوي لمنكري الانتخابات والعنف السياسي والترهيب. كان هناك بيان مؤكد مفاده أن إرادة الشعب تسود في أميركا"، مضيفا "في هذه الانتخابات، تحدث الناخبون بوضوح عن مخاوفهم: الحاجة إلى خفض التكاليف، وحماية الحق في الاختيار، والحفاظ على ديمقراطيتنا."

وتابع بيان بايدن: "المستقبل واعد للغاية بحيث لا يمكن أن نقع في شرك الحرب السياسية. يريدنا الشعب الأميركي أن ننجز الأمور من أجلهم. يريدون منا أن نركز على القضايا التي تهمهم وعلى تحسين حياتهم. وسأعمل مع أي شخص - جمهوري أو ديمقراطي - على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم."

 

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