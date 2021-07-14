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الحريري يقدم تشكيلة وزارية جديدة لعون: بكرا منعرف

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-14T14:21:17+0000
الحريري يقدم تشكيلة وزارية جديدة لعون: بكرا منعرف

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رد الرئيس عون على التشكيلة يوم غد الخميس.

وأكد الحريري في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه عون أن التشكيلة الحكومية حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي من اصحاب الاختصاص و"بالنسبة لي هذه الحكومة يمكن أن تقوم بالبلد ويمكن أن تعمل جديا على وقف الانهيار".

وأضاف: "ننتظر جوابا من الرئيس يوم غد حتى نبني على الشيء مقتضاه"، مشيرا إلى "أننا نحاول تشكيل حكومة منذ 9 أشهر والآن حان وقت الحقيقة.. بإذن الله بكرا منعرف".

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