سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحريري يعلن رفضه لتشكيلة عون الحكومية: مخالفة للدستور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-22T13:53:31+0000
الحريري يعلن رفضه لتشكيلة عون الحكومية: مخالفة للدستور

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، يوم الاثنين، عن رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون، مشيرا إلى أنها "مخالفة للدستور".

وقال الحريري، في تصريحات صحافية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "عون أرسل لي تشكيلة حكومية يحصل فيها فريقه السياسي على الثلث المعطل، وهذه مخالفة للدستور اللبناني".

وأضاف: "تقدمت منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".

وأعلن الحريري الخميس الماضي، وعقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".

وقال في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

related

لبنان ترد على إسرائيل: عدوانكم استهدف استقرارنا والمنطقة

Date: 2019-08-25 14:16:26
لبنان ترد على إسرائيل: عدوانكم استهدف استقرارنا والمنطقة

الحريري يرد على "مفاجأة" عون: سأزورك للمرة الـ17

Date: 2021-03-17 20:04:35
الحريري يرد على "مفاجأة" عون: سأزورك للمرة الـ17

حكومة "حزب الله" تنال ثقة البرلمان اللبناني

Date: 2020-02-11 19:32:40
حكومة "حزب الله" تنال ثقة البرلمان اللبناني

الحريري يقدم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

Date: 2019-10-29 16:06:02
الحريري يقدم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

الحريري يحذر من انهيار الدولة وحرب اهلية في لبنان

Date: 2020-10-08 20:45:06
الحريري يحذر من انهيار الدولة وحرب اهلية في لبنان

تحليق كثيف لطائرات إسرائيلية في أجواء لبنان

Date: 2021-03-21 14:59:50
تحليق كثيف لطائرات إسرائيلية في أجواء لبنان

تسمية الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

Date: 2020-10-22 10:45:24
تسمية الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

جريمة تهز لبنان.. قتل زوجة خاله ثم اغتصبها

Date: 2021-02-03 10:03:02
جريمة تهز لبنان.. قتل زوجة خاله ثم اغتصبها