الحريري يعلن رفضه لتشكيلة عون الحكومية: مخالفة للدستور

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، يوم الاثنين، عن رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون، مشيرا إلى أنها "مخالفة للدستور".

وقال الحريري، في تصريحات صحافية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "عون أرسل لي تشكيلة حكومية يحصل فيها فريقه السياسي على الثلث المعطل، وهذه مخالفة للدستور اللبناني".

وأضاف: "تقدمت منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".

وأعلن الحريري الخميس الماضي، وعقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".

وقال في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.