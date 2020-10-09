الحريري: تدخل حزب الله في سوريا والعراق واليمن اتى بالبلاء على لبنان

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء اللبناني، السابق، سعد الحريري، رسائل عدة أهمها كان لحزب الله، وذلك باعتبار تدخله في ثلاث دول منها العراق بمثابة "البلاء" للبنان.

وقال الحريري في تصريحات تلفزيونية: "في البلد هناك 3 مشاريع، مشروع حزب الله وحركة أمل المرتبط بالخارج، ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ لبنان أولا مشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه".

وأضاف قائلا: "التمسك بتسمية سعد الحريري من قبل حركة أمل وحزب الله هي فقط لتفادي الاحتقان السني الشيعي"، على حد تعبيره.

وقال الحريري: أنا مرشح لرئاسة الحكومة من "دون جميلة حدا" لدي كتلة نيابية ومعروف من أنا، لكنني لا اهدد واتوعد كما يفعل الآخرون، بعض المنتقدين والمزايدين يريدونني أن أهدد وانا لن أفعل ذلك، أنا ابن رفيق الحريري المعتدل"، على حد تعبيره.

وأضاف الحريري قائلا: "البعض يقول عن سعد الحريري ضعيف وقلبه طيب ويضحي، هل شاهدوا ما حصل في سوريا. ٨٥٪ من السوريين من الطائفة السنية، اين هم الآن... الاكيد انني لن اكون السبب بأن يعاني اللبنانيون ما عاناه الشعب السوري".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "الوم حزب الله لانه يعرف انه هو سبب المشكلة في لبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه، إذا اراد مصلحة اللبنانيين عليه القيام بالتضحيات"، وأردف قائلا: "هناك أفرقاء داخل البلد لم يتركوا لنا صديق خليجي وصديق عربي ينظر إلى اللبنانيين في هذه المحنة التي يمرّ فيها، وتدخل حزب الله في سوريا والعراق واليمن اتى بالبلاء على لبنان"، عل حد تعبيره.







