الحرس الإيراني يتوعد إسرائيل بعد مقتل أحد مستشاريه: ستدفعون الثمن

شفق نيوز/ توعد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، اسرائيل بعد مقتل أحد قياديه "البارزين" بقصف إسرائيلي في احدى ضواحي العاصمة السورية دمشق،فيما وصف الضربة الجوية الاسرائيلية بـ"عملية اغتيال".

وقالت قوات الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة تسنيم الدولية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "تم اغتيال رضي الموسوي أحد قادة الحرس الثوري خلال قصف اسرائيلي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق، في سوريا"، مبيناً أن "الكيان الصهيوني الغاصب والمتوحش سيدفع ثمن هذه الجريمة".

ولفت البيان الى ان "السيد رضي كان أحد رفاق الشهيد الحاج قاسم سليماني ومسؤولاً عن إسناد جبهة المقاومة في سوريا".

وكانت وكالة رويترز أفادت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل القائد الميداني في الحرس الثوري الإيراني سيد رضي، قتل اليوم في الغارة الإسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق.