الحرس الثوري يؤكد احتجاز ناقلة نفطية و"البنتاغون" يكذّب الراوية الإيرانية

شفق نيوز / أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، صحة الأنباء المتعلقة باحتجازه ناقلة نفطية، قال إن الجيش الأمريكي حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

وذكر الحرس الثوري في بيان له أن "القوات البحرية التابعة له أفشلت عملية إرهابية نفذتها البحرية الأمريكية لسرقة شحنة من النفط الإيراني في بحر عمان"، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية خلال هذه العملية احتجزت ناقلة محملة بالنفط الإيراني ونقلت شحنتها إلى ناقلة أخرى ثم وجهتها إلى جهة غير معروفة".

ووفقا للبيان، نفذت قوات الحرس الثوري "عملية إنزال على متن الناقلة الثانية واحتجزتها ووجهتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية".

وأضاف أن "مروحيات وسفن حربية أمريكية عدة حاولت مطاردة الناقلة، غير أن مساعيها باءت بالفشل بسبب (التدخل الحازم) من قبل القوات البحرية للحرس الثوري".

وأشار البيان إلى أن الجانب الأمريكي قام لاحقا بمحاولة أخرى لوقف الناقلة باستخدام عدد أكبر من السفن"، متعهداً في الوقت نفسه، بـ"تقديم أدلة واضحة ودامغة تثبت صحة هذا الإعلان لوسائل الإعلام في غضون ساعة".

وأوضح الحرس الثوري في بيانه، أن "الحادث حصل قبل تسعة أيام، وتم جلب الناقلة إلى المياه الإيرانية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، مشاهد فيديوية توثق لحظة الإنزال الجوي لقوات الحرس الثوري على الناقلة النفطية في عرض بحر عُمان.

وأظهرت المشاهد كيفية تنفيذ عملية الإنزال، واحتجاز الناقلة، واقتيادها إلى المياه الإيرانية.

من جانبه، كذب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (​البنتاغون)​، هذه الادعاءات، مؤكداً أنها "مجرد دعاية لا تستحق الرد".

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أن "الحادث وقع الأسبوع الماضي والبحرية الأمريكية كانت في موضع المُراقب"، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم حدوث أي تبادل لإطلاق النار أو أي طلقات تحذيرية".