الحرس الثوري يحتجز سفينة "تهريب" أجنبية في الخليج

شفق نيوز/ أفادت السلطات الايرانية، اليوم السبت، بتوقيف سفينة "تهريب" وقود جنوب البلاد على متنها 11 شخصاً.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) مجتبى قهرماني القول إنه تم توقيف سفينة أجنبية كانت تنقل 220 ألف ليتر من الوقود المهرّب في مياه الخليج من قبل قوات الحرس الثوري، كما تم توقيف 11 عاملاً كانوا على متنها.

وأوضح قهرماني، إن لواء "ذو الفقار" البحري التابع للحرس الثوري وبالتنسيق مع المراجع القضائية قام برصد وتوقيف سفينة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في مياه الخليج، موضحاً أنه تم خلال تفتيش هذه السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب واعتقال 11 من أفراد الطاقم الأجنبي بعد القبض عليهم لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

وأضاف أن بحرية الحرس الثوري قامت أيضاً بتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الاقليمية الايرانية، واعتقال 3 افراد على متن الزورق.