سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحرس الثوري يحتجز سفينة "تهريب" أجنبية في الخليج

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-09T06:38:13+0000
الحرس الثوري يحتجز سفينة "تهريب" أجنبية في الخليج

شفق نيوز/ أفادت السلطات الايرانية، اليوم السبت، بتوقيف سفينة "تهريب" وقود جنوب البلاد على متنها 11 شخصاً.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) مجتبى قهرماني القول إنه تم توقيف سفينة أجنبية كانت تنقل 220 ألف ليتر من الوقود المهرّب في مياه الخليج من قبل قوات الحرس الثوري، كما تم توقيف 11 عاملاً كانوا على متنها.

وأوضح قهرماني، إن لواء "ذو الفقار" البحري التابع للحرس الثوري وبالتنسيق مع المراجع القضائية قام برصد وتوقيف سفينة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في مياه الخليج، موضحاً أنه تم خلال تفتيش هذه السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب واعتقال 11 من أفراد الطاقم الأجنبي بعد القبض عليهم لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

وأضاف أن بحرية الحرس الثوري قامت أيضاً بتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الاقليمية الايرانية، واعتقال 3 افراد على متن الزورق.

 

related

تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

Date: 2019-08-25 14:52:25
تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

Date: 2022-03-20 20:59:48
إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"إبادة" أربع دول

Date: 2019-11-25 15:27:31
قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"إبادة" أربع دول

اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني

Date: 2021-09-26 18:01:02
اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني بانفجار لغم أرضي

Date: 2021-03-16 15:31:42
مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني بانفجار لغم أرضي

عاجل.. امريكا تعطي الضوء الاخضر لاسرائيل لـ"التصدي لتهديدات الحرس الثوري"

Date: 2019-08-25 21:10:53
عاجل.. امريكا تعطي الضوء الاخضر لاسرائيل لـ"التصدي لتهديدات الحرس الثوري"

إيران تكشف عن عمليات ضد "مندسين": واشنطن تذوقت الصفعة في عين الأسد

Date: 2020-01-26 16:56:30
إيران تكشف عن عمليات ضد "مندسين": واشنطن تذوقت الصفعة في عين الأسد

الحرس الثوري الإيراني يعترض سفينة حربية أمريكية في الخليج

Date: 2021-10-07 14:35:55
الحرس الثوري الإيراني يعترض سفينة حربية أمريكية في الخليج