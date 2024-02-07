الحرس الثوري يهدد بإرسال "انتحاريين أفغان" إلى غزة

شفق نيوز/ هدد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، يوم الأربعاء، بإرسال "انتحاريين أفغان" الى غزة لدعم الفصائل الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل.

وقال عضو فيلق القدس والمبعوث الإيراني إلى أفغانستان، حسن كاظمي قمي، في مقابلة مع قناة "آفق" الإيرانية، إن "أفغانستان جزء من محور المقاومة، ورغم أنها بعيدة عن غزة، إلا أنه إذا لزم الأمر فإن أكثر من جيش استشهادي من هذا البلد سيذهب لدعم غزة".

واستخدام إيران للأفغان في حروبها بالوكالة ليس تكتيكًا جديدًا، إذ ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2016 أن إيران تستخدم اللاجئين الأفغان كجنود في الحرب السورية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تشكيل قوة باسم "فيلق فاطميون"، وهو من اللاجئين الأفغان في إيران، وأرسلتهم إلى سوريا للقتال إلى جانب الجيش السوري.

وقدمت إيران مبلغا ماليا لكل مقاتل أفغاني يقضي فترة شهر في سوريا يتراوح بين 500 إلى 800 دولار أمريكي شهرياً، مع تقديم خدمات من بينها الإقامة للعائلة والدراسة المجانية.

والاثنين الماضي، أعلنت إيران مقتل 8 عناصر من فيلق "فاطميون"؛ جراء الغارات الأمريكية على أهداف في مدينة دير الزور السورية.