الحرس الثوري يعلن مقتل 13 مسلحاً جنوب شرق إيران

شفق نيوز- طهران

اعلن الحرس الثوري الايراني، يوم الاربعاء، مقتل 13 مسلحا يشتبه أنهم ينتمون إلى مجموعة متهمة في هجوم دامٍ على الشرطة، وذلك في عمليات امنية اجراها جنوب شرق البلاد.

وذكر الحرس الثوري في بيان، أنه "حتى الآن، قُتِل 13 إرهابيا وألقي القبض على آخرين" في عمليات أمنية في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان".

ومطلع الشهر الجاري، قتل 4 أشخاص، جنوب شرق إيران، إثر محاولة اقتحام مركز للشرطة في محافظة سيستان.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن "شرطيا من سرفان قتل فيما كان إرهابيون يحاولون الدخول إلى مركز الشرطة في هذه المنطقة من سيستان بلوشستان".

وينتمي المهاجمون وفق الوكالة إلى جماعة جيش العدل البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط في جنوب شرق ايران.

وتشهد المنطقة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات أخرى إضافة إلى مهربي مخدرات.