الحرس الثوري يعلن مقتل أحد ضباطه بـ"حادث سير"

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، وفاة أحد ضباطه في القوة الجوية التابعة له، بحادث سير وقع في مدينة خمين التابعة لمحافظة مركزي وسط البلاد.

وذكر بيان لقوات فيلق روح الله التابع للحرس الثوري بمحافظة مركزي، أن ”الضابط برتبة ملازم علي كماني، من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، لقي مصرعه في حادث سير أثناء قيامه بمهمة في مدينة خمين وسط إيران“.

وللحرس الثوري الإيراني فيالق عدة تنتشر في جميع المحافظات الإيرانية، ولديه مقار ومعسكرات ومراكز قيادة، تتولى توفير الأمن في المحافظات المنوطة بها.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري بحوادث مختلفة في عدد من مدن إيران.