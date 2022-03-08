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الحرس الثوري يعلن مقتل اثنين من مقاتليه بغارة اسرائيلية على سوريا ويتعهد بالرد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-08T20:13:45+0000
الحرس الثوري يعلن مقتل اثنين من مقاتليه بغارة اسرائيلية على سوريا ويتعهد بالرد

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، عن مقتل اثنين من مقاتليه إثر قصف إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق أمس.

وقال الحرس في بيان مقتضب، نشرته وسائل اعلام ايرانية، "مما لا شك فيه أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن هذه الجريمة"، مشيراً إلى أن القتيلين هما "مرتضى سعيد نجاد، وإحسان كربلائي بور".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية امس الاثنين لقصف إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

ووفق وكالة الأنباء السورية فإن "القصف الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل مدنيين (لم تحدد عددهم) ووقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ سنوات يشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات مكثفة على مواقع عسكرية وقوات إيرانية تتواجد على الأراضي السورية.

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