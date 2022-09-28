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الحرس الثوري يعلن قصف مقار المعارضة في اقليم كوردستان ب73 صاروخاً ويلوح بالمزيد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-28T16:39:07+0000
الحرس الثوري يعلن قصف مقار المعارضة في اقليم كوردستان ب73 صاروخاً ويلوح بالمزيد

شفق نيوز/ اعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، يوم الأربعاء، إطلاق 73 صاروخاً باليستياً على مقار حزب حرية كوردستان المعارض، في اقليم كوردستان.

وقال في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، إنه تم إطلاق 73 صاروخاً إلى جانب القصف المدفعي والطائرات المسيرة "الانتحارية"، حتى الآن، في إشارة إلى إمكانية تجدد القصف.

واضاف ان قوة القصف وضراوته وسعته "غير مسبوق، والقصف المدمر قد الحق اضرارا فادحة بمقرات الارهابيين وتم تدمير مقرهم الرئيسي ومكاتبهم".

وصباح اليوم قصف السلطات الإيرانية مقار حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، في قضاء كويه بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران؛ حيث تخرج مظاهرات ليلية يومية منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

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