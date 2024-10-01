الحرس الثوري يعلن قصف قواعد عسكرية اسرائيلية ويتوعد بـ"رد مدمر"

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب، وذلك خلال هجوم صاروخي واسع إطلق من إيران.

وأوضح الحرس في بيانه الثاني اليوم، أن الضربات استهدفت قاعدة نتساريم لطائرات F35 التي اغتالت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، كما استهدف 3 قواعد عسكرية حول تل أبيب"، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إضافة إلى نصر الله.

كما أضاف الحرس في بيان ثالث أن "هذه العملية تمت في إطار حق الدفاع المشروع ووفقاً للقوانين الدولية، وأي غباء من العدو سيتم الرد عليه بطريقة مدمرة وباعثة على الندم".

في وقت كشف فيه التلفزيون الرسمي عن استخدام الدرع الصاروخي الموجه للصواريخ لأول مرة في الهجوم على إسرائيل".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن مصدر في الحرس الثوري قوله "لأول مرة، دمر الحرس الثوري الإيراني الدرع الصاروخي الموجه ضد منظومة السهم (آرو-3) الدفاعية الإسرائيلية، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض".

وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر في بيانه الأول أن القصف جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

هذا، توعد مسؤولون إسرائيلون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو الأمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.