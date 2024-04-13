الحرس الثوري يعلن قصف "اهداف مهمة للجيش الإسرائيلي" ويحذر أمريكا

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، أنه قصف "اهدافا مهمة" للجيش الإسرائيلي، وذلك بعد هجوم موسع بدأ مساء السبت على اسرائيل، رداً على مقتل مسؤولين إيرانيين خلال قصف السفارة الإيرانية في سوريا.

وذكر البيان إن الهجوم جاء "بعد أكثر من 10 أيام من صمت وتجاهل المنظمات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإدانة عدوان وإجرام النظام الصهيوني في مهاجمة القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وأضاف أن الهجوم "نجح في ضرب وتدمير أهداف للجيش الإسرائيلي".

كما ذكر بيان الحرس الثوري، أنه يحذر ما وصفها بـ"الحكومة الإرهابية الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم ومؤسف من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أن أمريكا مسؤولة عن أفعال النظام الصهيوني الشريرة، وإذا لم يتم كبح جماح نظام قتل الأطفال هذا في المنطقة، فعليها أن تتحمل عواقبه".

وأضاف: "ومع التأكيد على سياسة حسن الجوار مع الجيران ودول المنطقة، ذكر أن أي تهديد من قبل أمريكا والكيان الصهيوني من أي دولة، سيعقبه رد متبادل ومتناسب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مصدر التهديد".