الحرس الثوري يعلن رسمياً دخول لبنان في الصراع مع إسرائيل: واشنطن لا تهددنا بل تخاطبنا بلغة الطلب والرجاء

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الايراني، يوم الإثنين، دخول لبنان رسمياً في الصراع مع إسرائيل، متوقعاً اتساعه بشكل اكبر وقال إن إيران مستعدة لكل الظروف.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إن "رقعة الحرب اتسعت، ودخل لبنان في الصراع، ومن الممكن أن يتفاقم حجم الصراعات أكثر، والمستقبل غير واضح، لكن إيران مستعدة لكل الظروف".

وتابع: الأمريكيون لا يهددون إيران، وأحيانا كانوا يراسلوننا 3 مرات في الليلة الواحدة، وكانوا يتحدثون بلغة الطلب والرجاء.

وأكد أن "إيران ليست في وضع يسمح لأحد بتهديدها، مضيفا: "نحن في قمة القوة وأعددنا انفسنا لكل الظروف".

وتعليقا على العملية البرية الاسرائيلية في غزة، قال حاجي زاده: "لا يمكن محو هذا النصر للمقاتلين المقاومين من خلال إجراءات تكتيكية، والعمليات الإجرامية ومقتل الأطفال، وهم منتصرون، وسيرى هذا العالم ذلك في المستقبل".

وتصاعدت حدة الاشتباكات خلال اليومين الماضيين بين حزب الله وإسرائيل بشكل كبير، وصل الى تبادل لإطلاق صاروخي مستمر.

كما تعيش غزة حرباً دامية بين حماس والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية.

وفي الجبهة السورية بدأ الصراع يظهر شيئا فشيئاً، فأعلنت امس واشنطن قصف مواقع لفصائل مرتبطة بايران في دير الزور، في حين ردت الفصائل بقصف هو "الاعنف" ضد قواعد امريكية في سورية.