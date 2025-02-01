الحرس الثوري يعتزم الكشف عن أنظمة صاروخية ودفاعية جديدة

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، عزمه الكشف عن أنظمة صاروخية ودفاعية جديدة في اطار معرض "مالك الاشتر" الذي سيقام الاثنين المقبل في إيران.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سكرتير الاشراف القيادي بالحرس الثوري الإيراني العميد "حميد بزم شاهي" قوله في مؤتمر صحفي إن تحصينات الحرس الثوري للحفاظ على المقدرات سيزاح الستار عنها في إطار المعرض.

وأشار إلى أن المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقتالية للحرس بهيكل مصنوع من الالمنيوم فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية.

واعتبر أن الحرس الثوري منظمة متعددة المهام وواسعة النطاق على المستوى العالمي، حيث سيتناول المعرض جزء من أداء الحرس الثوري ونشره للإعلام.

وأضاف العميد "بزم شاهي"، أن أنشطة الحرس ستعرض في قسمين: الأول في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو وتقديم الخدمات للناس.

وأستطرد أن الحرس الثوري على مدى السنوات الأخيرة قام بإنشاء 525 كلم من سكك الحديد و64 كلم من مترو الانفاق و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه وإيصالها إلى بحيرة "أرومية" فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري (الحفر والتنظيف) في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط.

من جهة أخرى، أكد العميد "بزم شاهي" أن منظمة أمن الحرس الثوري واجهت المجموعات التكفيرية في داخل البلاد وخارجها ويقدر تعدادها بأكثر من 200 الف إرهابي كما أنها أحبطت العديد من العمليات الإرهابية.

ولفت الى أنه تمت في المجال العسكري إعادة صياغة العقيدة العملياتية للقوات، والتخطيط للمناورات المركبة مع روسيا والعراق والصين وعمان، إضافة الى إجراء مناورات دفاعية وأمنية مثل مناورات الرسول الأعظم 18 و19 والدفاع السيبراني ومواجهة المسيرات.