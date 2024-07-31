الحرس الثوري: إيران وجبهة المقاومة ستوجهان رداً قاسياً لإسرائيل على اغتيال هنية

شفق نيوز/ قال الحرس الثوري الايراني، يوم الأربعاء، إن إيران وجبهة المقاومة ستوجهان رداً قاسياً لإسرائيل على اغتيالها لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأوضح الحرس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "لا شك أن جريمة النظام الصهيوني هذه ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وخاصة إيران الإسلامية".

وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واجب على إيران.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة على حد قوله".

وتابع الرئيس الإيراني المنتخب، الذي حضر هنية مراسم تنصيبه قبل اغتياله، قائلاً: "أمس رفعت يد الشهيد المنتصرة واليوم يجب أن أرفعه على كتفي لأدفنه".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مصدر إيراني، إن "اغتيال هنية في إيران يستدعي رداً حتمياً".