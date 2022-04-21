الحرس الثوري: إيران ستقرر مكان وتوقيت الانتقام لسليماني

شفق نيوز / أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، أن قرار الانتقام من قتلة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مؤكد من المرشد، وأن إيران سوف تقرر مكان الانتقام وتوقيته.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "الأعداء يبعثون برسائل مكررة يطالبون فيها بعدم الانتقام لدماء سليماني"، مشيراً إلى أن "تلك العروض أوهام باطلة".

وأضاف تنكسيري، أن "كل من تورط في اغتيال سليماني، سوف يعاقب على أعماله القذرة، وسيلقى عقابه والأمر متروك لإيران"، مردفاً بالقول "أعداء إيران ظنوا أنهم تمكنوا من القضاء على سليماني، لكنهم يرون كيف تتكاثر نماذج سليماني في جميع أنحاء العالم".