سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحرس الثوري: إيران ستقرر مكان وتوقيت الانتقام لسليماني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-21T19:42:24+0000
الحرس الثوري: إيران ستقرر مكان وتوقيت الانتقام لسليماني

شفق نيوز / أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، أن قرار الانتقام من قتلة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مؤكد من المرشد، وأن إيران سوف تقرر مكان الانتقام وتوقيته.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "الأعداء يبعثون برسائل مكررة يطالبون فيها بعدم الانتقام لدماء سليماني"، مشيراً إلى أن "تلك العروض أوهام باطلة".

وأضاف تنكسيري، أن "كل من تورط في اغتيال سليماني، سوف يعاقب على أعماله القذرة، وسيلقى عقابه والأمر متروك لإيران"، مردفاً بالقول "أعداء إيران ظنوا أنهم تمكنوا من القضاء على سليماني، لكنهم يرون كيف تتكاثر نماذج سليماني في جميع أنحاء العالم".

related

مشابه لمتحف سُليماني.. إيران تعرض إنشاء متحف لـ"المقاومة" في العراق

Date: 2021-09-06 10:43:22
مشابه لمتحف سُليماني.. إيران تعرض إنشاء متحف لـ"المقاومة" في العراق

أول تعليق رسمي إيراني على قصف الحرس الثوري لمواقع في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-13 08:23:37
أول تعليق رسمي إيراني على قصف الحرس الثوري لمواقع في إقليم كوردستان

نائب إيراني يربط "هزيمة" ترامب باغتيال سليماني

Date: 2020-11-05 20:31:54
نائب إيراني يربط "هزيمة" ترامب باغتيال سليماني

واشنطن تقر باحتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط وتكشف عائديتها

Date: 2021-11-03 16:37:28
واشنطن تقر باحتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط وتكشف عائديتها

تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

Date: 2019-08-25 14:52:25
تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

إيران تكشف عن عمليات ضد "مندسين": واشنطن تذوقت الصفعة في عين الأسد

Date: 2020-01-26 16:56:30
إيران تكشف عن عمليات ضد "مندسين": واشنطن تذوقت الصفعة في عين الأسد

إيران تكذب مسؤولا بالحرس الثوري إدعى تزويد أحد الفصائل بالسلاح

Date: 2021-04-23 12:35:02
إيران تكذب مسؤولا بالحرس الثوري إدعى تزويد أحد الفصائل بالسلاح

طهران تكشف مسار التحقيق باغتيال سليماني ودور العراق في القضية

Date: 2021-05-11 19:57:33
طهران تكشف مسار التحقيق باغتيال سليماني ودور العراق في القضية