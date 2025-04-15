الحرس الثوري يحذر واشنطن: قدراتنا العسكرية "خط أحمر"

شفق نيوز/ عد الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، قدرات إيران العسكرية بأنها "خط أحمر" لا يمكن التفاوض بشأنه في المحادثات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة البث الرسمية "إريب" عن المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، قوله إن "الأمن القومي والدفاع والقوة العسكرية لجمهورية إيران الإسلامية خطوط حمراء لا تقبل المساومة أو النقاش تحت أي ظرف".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، حيث تخوضان مفاوضات غير مباشرة وسط تصاعد الضغوط الدولية على إيران، بما في ذلك التهديد بفرض مزيد من العقوبات، أو احتمال شنّ هجمات عسكرية تستهدف منشآتها النووية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قد قال في وقت سابق، إن أي اتفاق دبلوماسي محتمل مع إيران سيعتمد على "شرطين أساسيين"، من دون الكشف عن تفاصيلهما، مما يزيد من غموض المشهد السياسي في ملف يعتبر من بين الأشد تعقيداً في العلاقات الدولية.