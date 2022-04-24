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الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً ويعتقل طاقمها في الخليج

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-24T09:43:29+0000
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً ويعتقل طاقمها في الخليج

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم الأحد عن مدير العلاقات العامة في قوات المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، غلام حسين حسيني، تأكيده أن "السفينة (التي لم يكشف عن اسمها أو تبعيتها) احتجزت في شمال الخليج، وعثر على متنها على 200 ألف لتر من الوقود المهرب".

وقال المسؤول إن "طاقم السفينة المكون من ثمانية أشخاص اعتقل وأحيل للجهات القضائية في ميناء بوشهر لإكمال التحقيقات وللمحاكمة".

ولفت حسيني إلى أن "قوات الحرس الثوري فتشت أيضا خمسة قوارب كانت مخصصة لتزويد السفينة المحتجزة بالوقود وصادرت وثائقها على ذمة التحقيق".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الجمعة 15 نيسان الجاري، ضبط "سفينة تحمل وقودا مهربا" في الخليج، واعتقال طاقمها المكون من 7 أفراد.

وأوضح المسؤول في الحرس العقيد غلام حسين حسيني أنه "أثناء تفتيش هذه السفينة تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب".

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