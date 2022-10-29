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الحرس الثوري للمتظاهرين: هذا آخر يوم للشغب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-29T11:05:59+0000
الحرس الثوري للمتظاهرين: هذا آخر يوم للشغب

شفق نيوز / توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، يوم السبت، المتظاهرين بالقمع، فيما أكد أن اليوم سيكون آخر يوم لأعمال "الشغب" وفق تعبيره.

وقال سلامي، في تصريحات صحفية: "لا تخرجوا إلى الشوارع بعد اليوم، فاليوم هو آخر أيام الشغب".

وتشهد إيران للأسبوع السابع على التوالي، احتجاجات أشعلها وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأمس الجمعة، واجه محتجون قوات الأمن في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد، حيث اندلعت الاحتجاجات في البداية بسبب اتهامات ضد شرطي بالاغتصاب، أصبحت المنطقة الأكثر دموية بعد وفاة أميني.

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