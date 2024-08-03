الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية

شفق نيوز/ كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة تخص عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، موضحا أن العملية تمت بمقذوف صاروخي قصير المدى.

وقال في بيان، إن اغتيال هنية "إجراء صممه النظام الصهيوني بدعم من الحكومة الأمريكية".

وأضاف، أن "التحقيقات أظهرت أن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف".

وختم الحرس البيان بالقول، "سيتلقى النظام الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة، وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والكيفية المناسبة".