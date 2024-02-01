الحرس الثوري الإيراني يقلص انتشار ضباطه في سوريا تجنباً "لصراع محتدم"

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الخميس، بتقليص الحرس الثوري الإيراني انتشار ضباطه في سوريا لتجنب ما وصفته بـ"الصراع المحتدم".

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، إن "الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب الضربات الإسرائيلية"، موضحة ان "قرار إيران سحب كبار ضباطها يرجع جزئياً إلى تجنبها الانجرار مباشرة إلى صراع محتدم في المنطقة".

ولفتت الى ان "كبار القادة الإيرانيين غادروا سوريا مع عشرات من الضباط متوسطي الرتب".

ويأتي هذا القرار عقب هجمات إسرائيلية على مقار الحرس الثوري في سوريا أدت الى مقتل العشرات من المستشارين العسكريين الايرانيين أبرزهم رضي موسوي وسيد صادق القائدان الكبيران في الحرس الثوري.