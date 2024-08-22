الحرس الثوري الإيراني يقر بقيام اسرائيل باغتيال 280 شخصية من "محور المقاومة"

شفق نيوز/ اقر نائب قائد فيلق القدس الايراني العميد فلاح زاده، اليوم الخميس، بمقتل 280 من شخصيات "المقاومة" من قبل اسرائيل.

وأشار نبأ لوكالة تسنيم الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز،؛ الى تقرير لـ محمد حسين فلاح زادة عن آخر الأوضاع في المنطقة، وخاصة الوضع في فلسطين وغزة، خلال مراسم اليوم العالمي للمساجد في شيراز، بالقول إنه "بعد عملية طوفان الأقصى انهار النظام الصهيوني وبعد هذه العملية تولت أمريكا قيادة هذا النظام لتهدئة الأوضاع".

وذكر فلاح زاده أن حركة المقاومة في العراق ضيقت المجال أمام الأمريكيين ونفذوا 100 عملية بطائرات مسيرة ضدهم حتى الآن، موضحا "أن حزب الله اوقف ثلاثة جيوش إسرائيلية".

واضاف ان اسرائيل قامت باغتيال 280 من شخصيات (محور) المقاومة حتى الآن.