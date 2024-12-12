الحرس الثوري الإيراني يفكك شبكة تجسس مرتبطة بـ"المعارضة"

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الخميس، تفكيك خلية تجسس مرتبطة بجهات أجنبية ومعارضة خارجية، مبينة أنها كانت تسعى لنشر أخبار مضللة وإثارة الفوضى.

وذكر فيلق "صاحب الأمر" الذي ينشط في محافظة قزوين شمالي إيران، في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية "بفضل التدابير الاستخبارية التي اتخذها جهاز استخبارات الفيلق، تم الكشف عن شبكة مرتبطة بحركات معارضة ومناهضة للثورة، تعمل لصالح أجهزة أجنبية. وقد كانت هذه الشبكة تقوم بأنشطة تخريبية تستهدف الأمن القومي من خلال نشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار النظام".

وبين أن "الشبكة كانت مرتبطة بجماعات ملكية وتنشط في عدة محافظات داخل البلاد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصرها وتسليمهم للسلطات القضائية".

وأشار الحرس الثوري إلى أن "العملية الأمنية نفذتها وحدة استخبارات (صاحب الأمر) بالتعاون مع شبكة استخبارات محافظة أصفهان"، واصفة العملية بأنها "معقدة"، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية عن هوية أو عدد أعضاء الشبكة الذين تم اعتقالهم.