الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا بقصف اسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني مقتل عنصرين من الحرس الثوري أثناء أدائهما مهمات استشارية في سوريا بقصف إسرائيلي.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان، "استشهد عنصران من عناصر الحرس الثوري محمد علي عطائي وبناه تقی زاده أثناء أداء مهامهم الاستشارية في سوريا علي يد النظام الإسرائيلي".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية ليلا لهجوم صاروخي جنوب العاصمة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ.

وقبل أقل من أسبوع، أفادت مصادر إعلامية بدوي صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، وتصاعد الدخان في محيط منطقتي المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات إضافة لضربات إسرائيلية استهدفت مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة مجددا.