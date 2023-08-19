الحرس الثوري الإيراني يعلن فرض سيطرته على مياه الخليج

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، عن فرض سيطرته على مياه الخليج، مشيرا الى ان القوات الأمريكية المتواجدة هناك باتت تلتزم بالقوانين الايرانية.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، إن "بحرية الحرس الثوري تفرض سيطرتها على الخليج الفارسي"، مشيرا الى أن "حاملات الطائرات والمروحيات الأميركية باتت تلتزم بقوانيننا عند مرورها من مضيق هرمز".

وأضاف في تصريحات له اليوم، "في إحدى العمليات السابقة توجّهت قطعنا البحرية نحو حاملة طائرات أميركية في المياه الخليجية وأجبرتها على الانسحاب"، لافتا الى أن دول "الناتو" أيضاً باتت تلتزم بقوانين إيران وتأخذ تحذيرات حرس الثورة بعين الاعتبار.