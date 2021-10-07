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الحرس الثوري الإيراني يعترض سفينة حربية أمريكية في الخليج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-07T14:35:55+0000
الحرس الثوري الإيراني يعترض سفينة حربية أمريكية في الخليج

شفق نيوز / أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الخميس، أن زوارق للحرس الثوري اعترضت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مياه الخليج.

وبث التلفزيون الإيراني، لقطات قال إنها صورت من أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري، وتظهر سفينة تحمل العلم الأمريكي مع عدة أفراد على متنها، بينما يبدو أن الزورق السريع يطاردها.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين، تيموثي هوكينز، إنه ليس على علم بأي "تفاعل غير آمن" من هذا النوع مع إيران خلال اليومين الماضيين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت في شهر آيار الماضي، أن سفينة عسكرية تابعة لها أطلقت أعيرة نارية تحذيرية خلال اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج.

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