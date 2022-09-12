الحرس الثوري الإيراني يدخل على خط الزيارة الأربعينية

شفق نيوز / قال الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، إنه يقدم خدمات لزوار الأربعين حتى عودتهم إلى البلاد، فيما دعا الزائرين إلى التعاون الشامل مع قوات الأمن والشرطة وسائر الجهات المعنية في تأمين الزيارة.

وقدم المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، نبذة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها الحرس الثوري، لأجل تسهيل ظروف الزيارة الأربعينية، مؤكدا أن "هذه الخدمات ستتواصل حتى عودة جميع الزوار الإيرانيين إلى البلاد".

وأضاف شريف، أن "الحرس الثوري يقوم بدوره في خدمة الزوار، وفقا للضرورة وبما يتناسب مع برامج المواكب وأصحاب البر المساهمين في إقامة هذه المناسبة العظيمة".

وأوضح أن "الخدمات التي يوفرها الحرس الثوري، تشمل مختلف المجالات الصحية والعلاجية واللوجستية والغذائية وتوفير مواقف للسيارات وتأمين ممتلكات ومعدات المواكب الحسينية وتوفير السكن للزوار وإنشاء مراكز علاجية ومستشفيات ميدانية في طريق الزائرين".