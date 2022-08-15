الحرس الثوري الإيراني يحشد قواته على حدود إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت منظمة "هنگاو" الكوردية المعنية بحقوق الإنسان، يوم الاثنين، ان الحرس الثوري الإيراني حشد قوة كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة على طول حدود منطقة حاج عمران في إقليم كوردستان.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هناك عدداً كبيراً من المسؤولين الايرانيين جاءوا من العاصمة طهران الى مدينة (شنو) الايرانية لإدارة هذه القوات المحتشدة على الحدود مع إقليم كوردستان".

من جهتها، قالت جماعة "كادحو كوردستان" المعارضة لإيران، ان "الحرس الثوري حاول يوم أمس الاحد اختراق حدود اقليم كوردستان اكثر من مرة لكنهم انسحبوا بعد مواجهات مع الجماعة".