الحرس الثوري الإيراني يحذر الإمارات من تجرع مرارة السعودية

شفق نيوز / حذر الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، الإمارات من تجرع المرارة التي تتذوقها السعودية، إثر الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها من الحوثيين.

وأكد قائد الحرس الثوري حسين سلامي، في تصريحات مع التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "موازين القوى في اليمن تسير لصالح اليمنيين"، مشيرا إلى أن "السعودية تتعرض بشكل مستمر لضربات اليمنيين".

وقال سلامي، إن "الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عملياتهم ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية"، لافتا إلى أن "أمريكا لا يمكنها إنقاذ السعودية ومنع هزيمتها أمام (المجاهدين) اليمنيين وهي مضطرة لمغادرة المنطقة تدريجيا".

وأضاف أن "أمريكا غير قادرة على التدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة كما في السابق وأصبحت الآن على هامش تطورات المنطقة".

وتقود السعودية، منذ الـ 26 آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

هذا وتنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.