الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط أجنبية في مياه الخليج

شفق نيوز/ احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، سفينتين أجنبيتين بتهمة "تهريب الوقود" في مياه الخليج، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن بحرية الحرس الثوري الإيراني أوقفت ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا، مشيرة إلى أنهما كانتا تنقلان نحو 1.5 مليون لتر من وقود الديزل المهرّب.

وأضافت، أن السفينتين تحملان اسم "سي رينغر" و"سلامة"، ويضم طاقمهما 25 فرداً من جنسيات أجنبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مصيرهم.

وأوضحت الوكالة، أن السفينتين نُقلتا إلى ميناء بوشهر جنوب غربي البلاد، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

يُذكر أن القوات الإيرانية تعلن، بشكل بين فترة وأخرى، عن توقيف سفن يُشتبه في ضلوعها بعمليات تهريب الوقود في مياه الخليج، نظراً لانخفاض أسعار الوقود محلياً، ما يجعل تهريبه تجارة مربحة.