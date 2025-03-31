الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين لتهريب النفط في الخليج

شفق نيوز/ أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، عن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين ضمن شبكة منظمة لتهريب الوقود في المياه الإقليمية الوسطى.

وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن الناقلتين تحملان اسميّ "استار 1" و"وينتغ"، وهما جزءاً من شبكة منظمة لتهريب الوقود في المياه الوسطى للخليج.

وذكرت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري، أنه تم تنفيذ العملية البحرية صباح اليوم، وأسفرت عن توقيف الناقلتين، اللتين كان على متنهما 25 فرداً من الطاقم، أثناء قيامهما بعملية تهريب منظم للوقود، حيث كانتا تحملان أكثر من ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب.

وتم التعرف على الناقلتين ورصدهما من قبل قوات المنطقة البحرية الثانية "الإمام الحسن المجتبى" في بوشهر، وبأمر من الجهات القضائية، يجري حالياً نقلهما إلى الرصيف النفطي في بوشهر لمصادرة وتفريغ الوقود المهرب.