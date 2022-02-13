الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في الخليج بتهمة تهريب الوقود

شفق نيوز / أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، احتجاز سفينتين في مياه الخليج العربي، بتهمة تهريب الوقود، فيما لم يتم الكشف عن اسمهما أو عائديتهما.

وقال رئيس القضاء في محافظة هرمزغان، مجتبی قهرمانی، لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، إن "السفينتين المحتجزتين حاولتا تهريب 15 ألف لتر من الوقود بطريقة غير قانونية إلى دول خليجية، لكن تم رصدهما ومتابعتهما وإلقاء القبض عليهما من قبل مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري".

وأضاف قهرماني، أن "مكافحة التهريب وخصوصا تهريب الوقود تعد من أولويات سلطات هرمزغان"، مشيراً إلى أن "الجهود في هذا السبيل ما تزال مستمرة من أجل نمو وازدهار اقتصاد البلاد".