الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة في الخليج

شفق نيوز / أعلنت البحرية الأمريكية، مساء الخميس، أنّ احتجاز الحرس الثوري الإيراني، سفينة تجارية "يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب" في المياه الدولية بالخليج.

وقال الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية ومقرّه البحرين، في بيان إن "الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب أثناء عبورها الخليج العربي في المياه الدولية".

وأضاف أن "القوات البحرية الأمريكية نشرت أسطولًا بحرياً لمراقبة الوضع عن كثب" مضيفًا أن بعد "تقييم ظروف الحادثة، لم يستدع الأمر مزيدًا من الاستجابة".

جاء ذلك، غداة إعلان القوات الأمريكية، إحباط محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أن في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة، إلا أنّ طهران أكدت الخميس أن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط اصطدمت بسفينة إيرانية.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تسعى الولايات المتّحدة لعقد حوار مع طهران بشأن نقاط خلافية عديدة في مقدمها الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.