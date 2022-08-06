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الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع "ثمن باهظ" لقصفها غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-06T14:06:46+0000
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع "ثمن باهظ" لقصفها غزة

شفق نيوز/ توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، يوم السبت، إسرائيل بأنها ستدفع "ثمناً باهظاً" لهجماتها الأخيرة على الفلسطينيين في غزة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن سلامي، قوله "الإسرائيليون سيدفعون مرة أخرى ثمناً باهظاً جراء جرائمهم الأخيرة"، في إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال اجتماعه مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الموجود حاليا في إيران.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية غزة السبت ورد الفلسطينيون بإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد أن وضعت العملية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي حدا لأكثر من عام من الهدوء النسبي على الحدود.

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