الحرس الثوري الإيراني: حاملة طائرات أمريكية هربت من أمام قطعنا البحرية

شفق نيوز/كشف قائد القوات البحرية للحرس الثوري الايراني الادميرال علي رضا تنكسيري أن سفينة أمريكية ابتعدت 180 ميلاً بمجرد أن رأت زوارق الحرس الثوري.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الادميرال علي رضا تنكسيري قال في تصريح له، "في وقت من الأوقات، لم تكن دول الناتو تحترم قوانين طرقنا المائية، لكنها اليوم تمتثل لتحذيرات بحرية الحرس الثوري. على سبيل المثال، توجهت سفن الحرس الثوري ذات مرة نحو حاملة طائرات أمريكية وهربت هذه الحاملة 180 ميلاً.

وأضاف، "قمنا في بحرية الحرس الثوري اليوم بزيادة سرعة الزوارق السريعة من 90 إلى 110 عقدة".

وتابع: "تمكنا من تركيب قاذفات الصواريخ على الزوارق السريعة التي يبلغ طولها 8 أمتار. نحن أول دولة في منطقة غرب آسيا تصنع زورقا يمكن إطلاق طائرات مسيرة من على متنها".