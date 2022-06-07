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الحرس الثوري الإيراني: الموساد يخطط لاغتيال رئيسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-07T07:56:08+0000
الحرس الثوري الإيراني: الموساد يخطط لاغتيال رئيسي

شفق نيوز/ كشف الحرس الثوري الإيراني أن "الموساد الإسرائيلي يخطط لاغتيال كبار القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين، لاسيما الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك لرفع التوتر في إيران إلى أعلى المستويات".

ونقلت قناة الحرس الثوري الإيراني على تطبيق تلغرام، عن مصادر إيرانية، قولها إن "الموساد الإسرائيلي يسعى لاغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خارج العاصمة طهران لزعزعة أمن البلاد وانهيار اقتصادها وعملتها الوطنية، وذلك من أجل توفير الأرضية لاحتجاجات شاملة".

وأضافت المصادر أن "وزارة الأمن الإيرانية أبلغت الرئاسة بوجود مخطط للموساد لاغتيال إبراهيم رئيسي"، مؤكدة أن "استخبارات الحرس الثوري منعت إجراء عدة زيارات للرئيس رئيسي خارج طهران وتواجده في بعض المناسبات، لخطورة الوضع".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن بلاده قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، عن "إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تايلاند".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "القوات الأمنية في تايلاند تمكنت من إحباط سلسلة محاولات لتنفيذ هجمات قبل عدة أشهر من قبل إيرانيين ضد أهداف غربية وإسرائيلية"، لافتة إلى أنه "في غضون ذلك لا يزال هناك تحذير شديد وحاد من السفر إلى تركيا ".

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