الحرس الثوري الإيراني: الرد على إسرائيل "حتمي"

شفق نيوز/ أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي اليوم الخميس، ان الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي "حتمي".

وقال فدوي لقناة الميادين ان "ايران ومنذ أكثر من 40 عاماً لم نترك أي اعتداء بلا رد ويمكننا استهداف كل ما لدى الصهاينة في عملية واحدة".

واضاف؛ أن "إسرائيل" ظنت أنها قضت على حزب الله عبر اغتيال حسن نصر الله وباقي القادة بينما أصبح الحزب أقوى من الماضي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أمس الاربعاء، أن إيران تعتزم تنفيذ "رد حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت الشبكة الامريكية نقلاً عن مصدر وصفته بالخاص، بأنه من المرجح أن يتم ذلك قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر.

وفي رده الأول على الهجوم الإسرائيلي، علق المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا: "لا ينبغي المبالغة فيه ولا التقليل من شأنه".

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن احتمال رد إيران على ضربات إسرائيل غير مستبعد، لكنه لن يقع في الوقت القريب.

وبحسب محطة سكاي نيوز، قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: "نعم هناك احتمال بأن ترد إيران عسكريا على الضربات الإسرائيلية الأخيرة".

وأكد أن وزارة الدفاع "تراقب عن كثب التحركات الإيرانية"، مؤكدا "التزام واشنطن بالتنسيق مع إسرائيل والدفاع عنها".

كما قال المتحدث باسم البنتاغون: "نُبقي أعيننا مفتوحة على ما ستلجأ إليه طهران بعد الضربات التي نفذتها طائرات إسرائيلية".