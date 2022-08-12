سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحرس الثوري: المدافعون عن المراقد تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري بسوريا والعراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-12T07:21:14+0000
الحرس الثوري: المدافعون عن المراقد تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري بسوريا والعراق

شفق نيوز/ افاد العميد "أبو باقر" قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المدافعين عن مراقد أهل بيت النبي تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري خلال التصدي للجماعات المتشددة السُنيّة بينها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن "العميد أبو باقر" في كلمة ألقاها في مدينة قزوين غرب طهران "لقد عرف المدافعون عن مراقد اهل البيت واجبهم وأنبروا لمواجهة أبناء معاوية الذين خرجوا ضد الإسلام الأصيل في مختلف مناطق سوريا والعراق"، مشيرا إلى "التصدي لأكثر من 6 آلاف انتحاري ملأوا السيارات بالقنابل والمتفجرات. ومع كل انفجار كل يتحول كل شيء الى رماد لمسافة كيلومتر واحد".

وأضاف أنه "لو لم نحارب داعش في سوريا والعراق لكان علينا قتالهم في همدان وخراسان لأنهم اعتبروا هذه المنطقة الى المغرب جغرافيا خلافتهم".

related

إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

Date: 2020-12-01 12:25:43
إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

مصر تحاكم 555 متهما بتشكيل خلايا عنقودية مرتبطة بداعش في العراق وسوريا

Date: 2019-09-02 07:30:59
مصر تحاكم 555 متهما بتشكيل خلايا عنقودية مرتبطة بداعش في العراق وسوريا

الكويت تحقق مع عصابة تداولت أكثر من (60 مليون دينار كويتي) لتنفيذ أعمال إرهابية في العراق وسوريا

Date: 2022-05-10 12:10:28
الكويت تحقق مع عصابة تداولت أكثر من (60 مليون دينار كويتي) لتنفيذ أعمال إرهابية في العراق وسوريا

نصرالله يدعو لتقوية الحشد ويشكر الفصائل: ننتظر حدثاً امريكياً من بغداد ودمشق

Date: 2021-08-19 06:29:18
نصرالله يدعو لتقوية الحشد ويشكر الفصائل: ننتظر حدثاً امريكياً من بغداد ودمشق

الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة

Date: 2019-11-07 14:53:16
الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة

على الجيوش الوطنية الاستعداد.. دراسة حديثة ترصد 4 تداعيات لتصاعد "النشاط الارهابي"

Date: 2022-01-25 07:42:06
على الجيوش الوطنية الاستعداد.. دراسة حديثة ترصد 4 تداعيات لتصاعد "النشاط الارهابي"

تلفزيون: القوات الأميركية نقلت مسؤول الرقة في داعش إلى العراق

Date: 2022-06-16 12:50:32
تلفزيون: القوات الأميركية نقلت مسؤول الرقة في داعش إلى العراق

روسيا: إرهابيون ذوو خبرة في العراق وسوريا انتقلوا إلى أفغانستان

Date: 2021-10-13 18:24:34
روسيا: إرهابيون ذوو خبرة في العراق وسوريا انتقلوا إلى أفغانستان