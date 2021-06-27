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الحرس الثوري الايراني: مستعدون لتقديم اللقاح للولايات المتحدة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-27T10:54:09+0000
الحرس الثوري الايراني: مستعدون لتقديم اللقاح للولايات المتحدة

شفق نيوز/ أبدى قائد الحرس الثوري الإيراني، يوم الاحد، استعداد بلاده لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في تصريحات له اليوم، إن بلاده مستعدة لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا لأمريكا، إذا كانت تعاني من نقص في اللقاح.

وأضاف قائد الحرس الثوري "نعد الأمريكيين بالتوصل إلى إنتاج كل ما يفرضون الحظر عليه، ومن ثم تقديمه لهم".

وتابع: "أعد الإيرانيين أن خطواتنا في التقدم لن تتوقف، وسيشهد شعبنا ثمار صموده".

وأقيمت صباح اليوم الأحد، بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني مراسم لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي صنعته جامعة بقية الله "عج" للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

من جانبه قال رئيس مركز باستور الطبي في إيران، علي رضا بيكلري، إن إیران لا تلبي احتياجات مواطنيها من لقاح كورونا فحسب ، بل ستكون ضمن الدول المصدرة لهذا اللقاح ، واصفاً ذلك بأنه إنجاز كبير یبعث علی الفخر والعزة.

وقال بیكلري، إننا سنكون قادرين على تصدير اللقاحات المضادة لكورونا إيرانية  في الأشهر المقبلة نظراً لما حققه المصنعون المحليون للقاح كورونا.

وأكد أن اللقاحات الإيرانية ستستحوذ حصة لافتة في الأسواق العالمية وهویبعث على الفخر للبلاد.

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