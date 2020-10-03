الحرس الثوري: اجبرنا القوات الامريكية بالتحدث باللغة الفارسية في الخليج

شفق نيوز/ قال نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي، ان القوات البحرية الايرانية اجربت القوات الاجنبية ومن بينها الامريكية بالتحدث باللغة الفارسية في الخليج الفارسي، وانها اصبحت اللغة السائدة للتواصل بين تلك القوات في الخليج.

وقال العميد فدوي خلال مقابلة مع القناة الرسمية الايرانية "منذ سنوات قررنا بان يتم تبادل الحديث بين القوات الاجنبية في الخليج الفارسي باللغة الفارسية وليست الانكليزية".

واضاف انه في هذا المجال قال مركز تواصل قوات البحرية الايرانية للقوات الامريكية بان يتم تبادل الحديث بين الجانبين باللغة الفارسية في الخليج الفارسي وبعدها بات الامريكيون وغيرهم يتواصلون فيما بينهم بالفارسية واصبحوا يجيدونها بطلاقة وفي الصنوف العسكرية كافة داخل البارجات والسفن الحربية.