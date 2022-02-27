وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وزيلينسكي يرفض

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفداً روسياً وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، في وقت اعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه إجراء المحادثات في بيلاروسيا واقترح غير دول لاحتضانها.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "الوفد يتكون من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما في ذلك الرئاسة".

وتابع بيسكوف قائلا: "هذه المفاوضات ستكون في مدينة غوميل البيلاروسية في المثلث الحدودي الروسي البيلاروسي الأوكراني".

من جانبه، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض في بيلاروسيا واعتبر أن الاخيرة تشارك في أعمال عدائية ضد كييف.

وقال زيلينسكي إنه "منفتح على الحوار في أماكن أخرى لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا".

واقترح، زيلينسكي "التفاوض مع روسيا في اسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست بدلا من بيلاروسيا".

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها العسكرية الخاصة التي اعلن عنها بوتين بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.