"الحرب في غزة".. مقتل خمسة جنود إسرائيليين وعدد الضحايا الفلسطينيين يقارب 18 ألفاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ما يقارب 18 ألف قتيل، فيما أعلنت إسرائيل مقتل 5 جنود من عناصرها في اليوم الرابع والستين للحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وفي الجانب الفلسطيني قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن "عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 17700 شخص وإصابة 48780 مواطناً".

من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أسماء خمسة جنود قتلوا في الحرب ضد حماس، بينهم واحد توفي متأثرا بإصابته في هجوم مسلحي الحركة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وكشف بيان المتحدث أسماء القتلى وهم: الرقيب الأول (احتياط) لياف عطية، 25 عاماً، من بئر السبع، والرقيب الأول (احتياط) عمري بن شاحار، 25 عاماً، من جفعتايم، بالإضافة إلى الرقيب ماور كوهين آيزنكوت، 19 عاماً، من إيلات، والرقيب أول جوناتان دين حاييم، 25 عاماً، من رمات غان.

أما الرقيب حاييم مئير إيدن، 20 عاما، من رحوفوت، وهو مقاتل في الكتيبة 13، فتوفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتشن إسرائيل حملة قصف واسع وعملية برية في قطاع غزة بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته حركة حماس وقتل فيه 1200 شخص في إسرائيل أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف العشرات من قبل مسلحي الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتفيد إسرائيل بأن 138 رهينة بينهم نساء وأطفال اقتيدوا إلى قطاع غزة في يوم الهجوم لا يزالون محتجزين بعد الإفراج خلال الهدنة عن 105 رهائن من بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 240 معتقلا فلسطينيا من سجونها.