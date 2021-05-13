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التصعيد في غزة.. اسرائيل تخشى حرباً أهلية وأمريكا ترفض اجتماعاً علنياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-13T18:19:15+0000
التصعيد في غزة.. اسرائيل تخشى حرباً أهلية وأمريكا ترفض اجتماعاً علنياً

شفق نيوز/ دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس، المسؤولين الإسرائيليين المحليين إلى "المساعدة في التهدئة"، مؤكدا أن ذلك سيساعد في "عدم انجرار المنطقة إلى حرب أهلية".

وأجرى غانتس، اليوم، محادثات مع أكثر من 40 من رؤساء المجالس الإقليمية، وناقش معهم "التحديات الأمنية والمدنية".

وأكد خلال المحادثات أن "القيادة المحلية يجب أن تساعد في تهدئة المنطقة"، مشددا على أن "هذا هو الوقت المناسب لتهدئة المنطقة والقيام بأنشطة توعية بين اليهود والعرب حتى لا ننجر إلى حرب أهلية".

وتشهد مدن عديدة احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

ووسط مخاوف من أن العنف قد يخرج أكثر عن السيطرة، تعتزم واشنطن إرسال مبعوثها هادي عمرو للمنطقة لإجراء محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين، فيما لم تسفر جهود الوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة حتى الآن عن تحقيق أي تقدم.

من جانبهم، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اعترضت على طلب للنرويج والصين وتونس لعقد جلسة علنية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم غد الجمعة، لمناقشة العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة أرجعت سبب الاعتراض إلى الجهود الدبلوماسية، قائلة إن إجراء نقاش بالمجلس لن يكون بناء، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية عقد اجتماع يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في العنف في الشرق الأوسط مع اشتداد الصراع في غزة، قائلا إنه يريد أن يرى خفضاً كبيراً في الهجمات الصاروخية.

كما قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.

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