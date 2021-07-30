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"الحرب تغيرت".. تفاصيل مرعبة بشأن دلتا كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-30T07:33:03+0000
"الحرب تغيرت".. تفاصيل مرعبة بشأن دلتا كورونا

شفق نيوز/ قالت صحيفة واشنطن بوست إنها تحصلت على وثيقة داخلية للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تقول إن سلالة دلتا من فيروس كورونا قد تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالات السابقة، كما أنها تنتشر بسهولة مثل جدري الماء.

وتقول هذه الوثيقة الصحية الاتحادية، وهي عبارة عن عرض تقديمي داخلي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن على المسؤولين "الاعتراف بأن الحرب قد تغيرت".

وبحسب واشنطن بوست، فإن الوثيقة تجسد كفاح أكبر وكالة للصحة العامة في الولايات المتحدة لإقناع الجمهور بتبني إجراءات التلقيح والوقاية، بما في ذلك ارتداء الكمامات، حيث تزداد الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن ينشروا الفيروس.

وتعتقد واشنطن بوست إن هذه الوثيقة قد تدفع المراكز لتجديد رسائلها العامة للتأكيد على أهمية التطعيم كأفضل رادع لهذه السلالة شديدة العدوى.

وقد تصل هذه السلالة في شراستها إلى درجة أنها تشكل تقريبا فيروسا جديدا مختلفا، حيث يزداد انتقاله بسرعة أكبر من فيروس الإيبولا أو نزلة برد، وفقا لما نشرته الصحيفة.

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